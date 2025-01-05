موعد صرف مرتبات مايو 2025 للموظفين.. اعرف التفاصيل

بعد إعلان وزارة المالية زيادة الحد الأدنى للأجور وتبكير موعد صرف مرتبات مايو 2025 للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء الوزارات أو الهيئات أو الجهات التابعة، يترقّب ملايين المواطنين موعد الزيادة في الرواتب ومواعيد صرف الرواتب والأجور.

موعد صرف مرتبات مايو 2025 للموظفين والعاملين

وكشفت «المالية» في كتيب لها عن موعد صرف مرتبات مايو 2025 للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأنَّه وفقاً لجدول صرف المرتبات بعد الإعلان عن التبكير يمكن لأي موظف صرف راتب الشهر الجاري بدءاً من يوم 22 مايو، أما صرف المتأخرات سيكون على أيام: «8 و11 و12 مايو».

طرق صرف مرتبات مايو 2025

كما سيتم إتاحة صرف الرواتب وكامل مستحقات الموظفين بحلول موعد صرف مرتبات مايو 2025، عبر ماكينات الصراف الآلى ATM أو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكن صرفها عبر زيارة أحد فروع البنك الذي يصرف الراتب من خلاله، وذلك وفقا للمواعيد المعلنة من المنظومة المالية الرقمية تيسيرا على ملايين الموظفين عملية الصرف وتفادي الزحام، ومراعاة لأيام العطل والإجازات الرسمية.

أوقات صرف رواتب وأجور شهر مايو

ويشار أنه فى موعد صرف مرتبات مايو 2025 للموظفين والعاملين، يمكن لأي شخص صرف راتبه في أي وقت على مدار اليوم واعتبارا من تاريخ بدء صرف الرواتب والتي تم تحديدها لكافة الجهات الإدارية.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور فى مصر للموظفين

ووفقا لما أعلنته وزارة المالية في وقت سابق، فإنه تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور لكافة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءا من شهر يوليو 2025، ليتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيها، أي أن أقل درجة وظيفية سيزيد راتبها بما يعادل ألف و100 جنيه شهريا.