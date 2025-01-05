عبدالمحسن سلامة: الحريات حجر الزاوية في برنامجي الانتخابي

كتبت: أية محسن

أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، أن برنامجه الانتخابي يرتكز على ثلاثة محاور متكاملة لا تنفصل عن بعضها، يأتي على رأسها ملف الحريات، مشيرا إلى أن الحرية جزء لا يتجزأ من العمل الصحفي والإعلامي، وهي أساس لا يمكن الاستغناء عنه.

وأوضح «سلامة» خلال كلمته عرضتها قناة «إكسترا نيوز» خلال تغطية خاصة عن انتخابات نقابة الصحفيين المقررة غدا، أن العمل من أجل توسيع هامش الحرية ورفع السقف العام يُعد أولوية قصوى، وأن النقابة يجب أن تكون حائط صد في الدفاع عن الصحفيين وحرياتهم المهنية، بما يضمن بيئة عمل تليق بطبيعة المهنة ودورها في المجتمع.

وأشار إلى أن التحديات الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والعمل المشترك لمواجهة المخاطر التي تهدد مستقبل الصحافة، خاصة في ظل تصاعد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وتنامي دور الذكاء الاصطناعي، مؤكدا ضرورة الحفاظ على القيم المهنية وتطوير أدوات العمل الصحفي.

ودعا جموع الصحفيين إلى التفاعل الإيجابي والمشاركة القوية في الانتخابات، معتبرا يوم غد عُرسًا انتخابيًا، وفرصة لإظهار تماسك الجماعة الصحفية وإرادتها في اختيار من يمثلها ويملك حلولًا حقيقية لتحديات المرحلة.