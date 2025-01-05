عبدالمحسن سلامة: برنامجي يتضمن رؤية عملية للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية

كتبت: أية محسن

قال عبدالمحسن سلامة الكاتب الصحفي رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إن النقابة تمر بمرحلة مفصلية تتطلب قيادة قادرة على الإنجاز لا الاكتفاء بالشعارات، مشددا على أن برنامجه الانتخابي يتضمن رؤية عملية للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين.

وأوضح «سلامة» خلال كلمته أثناء تغطية خاصة عن انتخابات نقابة الصحفيين المقررة غدا، عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه طرح ونفّذ بالفعل عددا من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع الإسكان الأضخم في تاريخ النقابة الذي يشمل 1500 وحدة سكنية و328 قطعة أرض، إضافة إلى مشروع الـ20 ألف فدان، مؤكدا أن هذه الخطوات تعكس التزامه بتحقيق حياة كريمة للزملاء.

كما شدد على أهمية التدريب والتأهيل المستمر كأدوات أساسية للارتقاء بالمهنة، ومواجهة التحديات التكنولوجية والاقتصادية، قائلا: «علينا أن نوفر الحد الأدنى اللائق للصحفيين، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم في بيئة مستقرة وآمنة».

وفي ختام كلمته، وجّه رسالة لكل صحفي، مؤكدا أن صوتهم يمثل فارقا حقيقيًا في رسم مستقبل المهنة، وأن المعركة الانتخابية ليست مجرد تنافس بين أسماء، بل اختبار حقيقي لاختيار من يمتلك الرؤية والقدرة على حماية المهنة وتطويرها.