سعر الدولار اليوم الجمعة 2-5-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الجمعة 2-5-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الجمعة 2-5-2025 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-5-2025 مع توقع التعاملات المالية في البنوك الحكومية والخاصة؛ إذ سجل الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر نحو 50.74 للشراء، مقابل 50.84 للبيع وفقًا لما أعلنته المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري

نستعرض من خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 50.74 لعملية الشراء مقابل 50.84 للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.74 لعملية الشراء مقابل 50.84 للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

ناهز سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 50.75 جنيه لعملية الشراء و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 50.74 جنيه لعملية الشراء مقابل 50.84 جنيه للبيع.

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