انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق بالقاهرة..اعرف موعد عودتها

كتبت: رحاب عبدالراضي

ساعات قليلة وسيتم انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة، مما يجعل العديد من المواطنين اتخاذ حذرهم في فترة الانقطاع المحددة من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة.

وأعلنت شركة مياه الشرب انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة اليوم الجمعة نظرا لقيامها بأعمال الربط لخط المياه الجديد قطر 600مم بشارع منشية البكرى بمصر الجديدة.

انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة

وقيام الشركة بأعمال الربط لخط المياه سيترتب عليه انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وهي كما يلي:

1- منشية البكرى

2- الحرس الجمهوري

3- القوات الجوية

4- عمارات العبور

5- الخليفة المأمون

ومن المقرر وفق الصفحة الرسمية لمياه الشرب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قطع المياه اليوم اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الموافق 2-5-2025 وحتى الساعة السادسة صباح يوم اليوم التالى السبت الموافق 3-5-2025 ولمدة 8 ساعات.

وتهيب شركة مياه الشرب، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.

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