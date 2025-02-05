انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق بالقاهرة..اعرف موعد عودتها
انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق بالقاهرة..اعرف موعد عودتها
كتبت: رحاب عبدالراضي
ساعات قليلة وسيتم انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة، مما يجعل العديد من المواطنين اتخاذ حذرهم في فترة الانقطاع المحددة من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة.
وأعلنت شركة مياه الشرب انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة اليوم الجمعة نظرا لقيامها بأعمال الربط لخط المياه الجديد قطر 600مم بشارع منشية البكرى بمصر الجديدة.
انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة
وقيام الشركة بأعمال الربط لخط المياه سيترتب عليه انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وهي كما يلي:
1- منشية البكرى
2- الحرس الجمهوري
3- القوات الجوية
4- عمارات العبور
5- الخليفة المأمون
ومن المقرر وفق الصفحة الرسمية لمياه الشرب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قطع المياه اليوم اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الموافق 2-5-2025 وحتى الساعة السادسة صباح يوم اليوم التالى السبت الموافق 3-5-2025 ولمدة 8 ساعات.
وتهيب شركة مياه الشرب، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.
سيارات صالحة للشرب
وتعمل شركة مياه الشرب على الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وعلى الراغبين في طلبها في فترات الانقطاع المذكورة يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.