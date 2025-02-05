موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة العامة للمساحة موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 2 مايو، إذ يرفع أذان الظهر في شرم الشيخ الساعة 12:39 مساء، بينما في الضبعة الساعة 1:03 مساء، ويأتي موعد صلاة الجمعة، في المدن والمحافظات كالتالي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة

موعد أذان الظهر في القاهرة الساعة 12:52 مساء.

موعد أذان الظهر في الجيزة الساعة 12:52 مساء.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات والمدن

موعد أذان الظهر في الإسكندرية الساعة 12:57 مساء.

موعد أذان الظهر في الغربية الساعة 12:53 مساء.

موعد أذان الظهر في الشرقية الساعة 12:50 مساء.

موعد أذان الظهر في سوهاج الساعة 12:46 مساء.

موعد أذان الظهر في بورسعيد الساعة 12:48 مساء.

موعد أذان الظهر في الاسماعيلية الساعة 12:48 مساء.

موعد أذان الظهر في السويس الساعة 12:47 مساء.

موعد أذان الظهر في شرم الشيخ الساعة 12:39 مساء.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ الساعة 12:53 مساء.

موعد أذان الظهر في بلطيم الساعة 12:52 مساء.

موعد أذان الظهر في رأس غارب الساعة 12:45 مساء.

موعد أذان الظهر في الضبعة الساعة 1:03 مساء.

موعد أذان الظهر في العلمين الساعة 1:01 مساء.

موعد أذان الظهر في طنطا الساعة 12:53 مساء.

موعد أذان الظهر في بني سويف الساعة 12:53 مساء.

موعد أذان الظهر في المنيا الساعة 12:54 مساء.

موعد أذان الظهر في قنا الساعة 12:46 مساء.

موعد أذان الظهر في أسوان الساعة 12:45 مساء.

موعد أذان الظهر في المنصورة الساعة 12:51 مساء.