تحديث سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 2-5-2025 مقابل الجنيه المصري

تحديث سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 2-5-2025 مقابل الجنيه المصري

تحديث سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 2-5-2025 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 2-5-2025 استقرارا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية في مصر، وجاء في مستوى 13.52 جنيه للشراء، مقابل 13.56 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وجاءت أسعار صرف الريال السعودي اليوم الجمعة 2-5-2025 مقابل الجنيه المصري، وفق آخر التحديثات المعلنة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.52 جنيه للشراء، مقابل 13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري 13.48 جنيه للشراء، مقابل 13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.50 جنيه للشراء مقابل 13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم نحو 13.48 جنيه للشراء، مقابل 13.55 جنيه للبيع.

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