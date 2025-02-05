وظائف خالية بمرتبات شهرية تصل لـ 13 الف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب باستمرار، سواء كانوا الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا أو الذين لم يحصلوا على مؤهلات دراسية، ما جعلها تعلن عن وظائف خالية في مجال الهندسة، بمرتب شهري يصل إلى 13 ألف جنيها.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية في مجال الهندسة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف الخالية، كالتالي:

الشروط المطلوبة

مكان العمل يكون في مدينة نصر بالمنطقة الحرة.

أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا أو إنتاج أو تصنيع.