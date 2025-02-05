وظائف خالية بمرتبات شهرية تصل لـ 13 الف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم
وظائف خالية بمرتبات شهرية تصل لـ 13 الف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم
تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب باستمرار، سواء كانوا الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا أو الذين لم يحصلوا على مؤهلات دراسية، ما جعلها تعلن عن وظائف خالية في مجال الهندسة، بمرتب شهري يصل إلى 13 ألف جنيها.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية في مجال الهندسة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف الخالية، كالتالي:
الشروط المطلوبة
مكان العمل يكون في مدينة نصر بالمنطقة الحرة.
أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا أو إنتاج أو تصنيع.
لا يشترط أن يكون المتقدم للوظائف الخالية لديه خبرا.
أن يكون الحد الأقصي للسن 30 عاما
الحقوق والمميزات
تمنح الشركة للعاملين راتب مجزي يصل إلى 13000 جنيها.
يصل عدد ساعات العمل إلى 9 ساعات يوميا.
تمنح الشركة للعاملين إجازة اسبوعيا.
توفر الشركة للعاملين مواصلات بالإضافة إلى وجبة.
توفر الشركة للعاملين تأمين صحي واجتماعي.
ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، والدخول منها للاستمارة الخاصة بالوظائف وملء كافة البيانات.