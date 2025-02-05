غارة إسرائيلية قرب القصر الرئاسي في دمشق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، تنفيذ غارة جوية في دمشق بالقرب من منطقة قصر أحمد حسين الشرع في دمشق، دون تحديد الهدف، حسبما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

إسرائيل عازمة على منع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا

وبحسب موقع صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أنه في وقت لاحق، أصدر كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي بيانا آخر قال فيه إنه عندما يستيقظ الشرع في الصباح ويرى نتائج الغارة الجوية الإسرائيلية، فسوف يفهم جيدا أن إسرائيل عازمة على منع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا.

وأضاف كاتس: «من واجب الشرع حماية طائفة الدروز في ضواحي دمشق من المهاجمين الجهاديين والسماح لمئات الآلاف من الدروز في السويداء وجبل الدروز بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم، بدلاً من إرسال قوات جهادية إلى مجتمعاتهم».

وخلص كاتس إلى أن من واجب إسرائيل حماية الدروز في سوريا من الأذى، من أجل إخواننا الدروز في إسرائيل، وولائهم للدولة، ومساهمتهم الهائلة في أمن إسرائيل.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن هذا الهجوم هو المرة الثانية التي تضرب فيها إسرائيل سوريا خلال يومين تنفيذا لوعدها بالدفاع عن الأقلية.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن الضربات تعكس انعدام الثقة العميق لدى إسرائيل في الذين أطاحوا بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر، مما يشكل تحديا إضافيا لجهود الرئيس المؤقت أحمد الشرع الرامية إلى بسط السيطرة على الدولة المنقسمة.