خالد البلشي يوجه رسالة للجمعية العمومية للصحفيين: «حضوركم مهم»

وصل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين الحالي، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إلى مقر النقابة، للتسجيل في كشوف الجمعية العمومية، بعد فتح باب التسجيل منذ قليل.

خالد البلشي: الجمعية العمومية صاحبة الكلمة العليا

وقال خالد البلشي في تصريحات فور وصوله مقر النقابة، إن اليوم هو يوم الجمعية العمومية التي تقول كلمتها، وهي صاحبة الكلمة العليا والرأي الأعلى، ولا بد من احترام قرارها، وأعتقد أن اليوم للاحتفال والتقييم، وتجاوز فيه كل ما حدث خلال الشهرين الماضيين.

وتابع بأن التنافس الانتخابي الذي ظهر خلال الشهرين الماضيين يختفي بمجرد الدخول تحت سقف هذا الباب، ورسالتي للجمعية العمومية هي «حضوركم مهم واختياركم هو علامة الطريق للمرحلة المقبلة».

إجراء انتخابات على مقعد نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للصحفيين، منذ قليل، فتح باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية للنقابة، لإجراء انتخابات التجديد النصفي، إذ يشترط حضور 25% من الأعضاء المشتغلين والمسددين للاشتراكات وعددهم 10229 عضوًا، أي يلزم حضور وتسجيل 2558 عضوا.