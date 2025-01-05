خالد البلشي: الجمعية العمومية هي مصدر قوة النقابة في التفاوض مع الدولة

خالد البلشي: الجمعية العمومية هي مصدر قوة النقابة في التفاوض مع الدولة

خالد البلشي: الجمعية العمومية هي مصدر قوة النقابة في التفاوض مع الدولة

كتبت: أية محسن

قال خالد البلشي، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إن الجمعية العمومية للنقابة هي مصدر القوة الحقيقي في أي تفاوض مع الدولة، مؤكدًا أن النقيب الذي يتجاهل هذه القوة الجماعية يفقد أهم أداة تأثير يمتلكها، ويسيء لمن يمثلهم.

وأضاف البلشي، خلال تغطية خاصة عن إنتخابات نقابة الصحفيين المقررة غدا، عرضتها قناة اكسترا نيوز، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجداول المشتغلين يتجاوز 10 آلاف صحفي، وهم من يصنعون الثقل الحقيقي للنقابة، مشيرًا إلى أن الحضور الواسع في الانتخابات يعكس هذه القوة ويعطي للنقيب شرعية تفاوضية حقيقية.

وأشار البلشي إلى أن النقابة لا تدخل في صدام مع الدولة، بل تتفاوض من موقعها المستقل دفاعًا عن الحقوق المهنية والحريات العامة، وأن استبعاد قوة الجمعية العمومية يعني خسارة معركة التفاوض قبل أن تبدأ.

وأكد أن الصحافة الحرة، المدعومة بجمعية عمومية فاعلة، هي الضامن الحقيقي لإصلاح المهنة والحفاظ على مستقبلها، داعيًا إلى تكاتف الصحفيين والوقوف صفًا واحدًا من أجل مواجهة التحديات واستكمال مسيرة النهوض بالمهنة.

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