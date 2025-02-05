مراسل «القاهرة الإخبارية»: زيارة الرئيس اللبناني إلى الإمارات أنهت حظر السفر بين البلدين

مراسل «القاهرة الإخبارية»: زيارة الرئيس اللبناني إلى الإمارات أنهت حظر السفر بين البلدين

مراسل «القاهرة الإخبارية»: زيارة الرئيس اللبناني إلى الإمارات أنهت حظر السفر بين البلدين

كتبت: أية محسن

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية إن الصحف اللبنانية وصفت زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الإمارات بأنها «تاريخية»، لما حملته من مؤشرات إيجابية بشأن عدد من الملفات العالقة بين البلدين.

وأشار «سنجاب» خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد»، إلى أن هذه الزيارة التي اختتمها الرئيس اللبناني بعودته أمس إلى بيروت تناولت 4 ملفات رئيسية، على رأسها رفع الحظر عن سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، وهو الحظر المفروض منذ عام 2016، وقد تم بالفعل، وفقًا لبيان مشترك صادر عن الجانبين، السماح مجددًا للإماراتيين بزيارة لبنان، في خطوة من شأنها أن تعزز العلاقات السياحية والاقتصادية بين البلدين.

وأوضح «سنجاب» أن هذه الانفراجة تأتي رغم التحديات الأمنية والسياسية التي يشهدها لبنان، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، إلى جانب تداعيات الوضع الداخلي المعقد، مما يجعل من قرار الإمارات مؤشرًا واضحًا على نية جادة لإعادة تطبيع العلاقات.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن الزيارة تطرقت إلى ملفات اقتصادية وأمنية أخرى، بقيت عالقة منذ نحو 10 سنوات، وهو ما يعكس رغبة متبادلة في إعادة بناء الثقة وتوسيع مجالات التعاون بين بيروت وأبوظبي خلال المرحلة المقبلة.

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