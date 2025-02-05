ظاهرتان جويتان تسيطران على البلاد اليوم.. «رياح وأمطار»

كتبت: سمر إيهاب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس اليوم، بأن يكون مائلًا للحراة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

3 ظواهر جوية تسيطر على البلاد اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد أن تسيطر 3 ظواهر جوية اليوم، وفق بيان حالة الطقس اليوم كالتالي:

وتؤثر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة الجمعة 2 مايو كالتالي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 25 والصغرى 16

السواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 13

شمال الصعيد العظمى 27 والصغرى 14

جنوب الصعيد العظمى 32 والصغرى 18

وتكون فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة غدًا السبت والأحد.