تغيرات في حالة الطقس ورياح وأمطار.. هل تنشط العاصفة الترابية من جديد؟

كتبت: صفية النجار

تأثرت البلاد أمس بعاصفة ترابية شديدة على عدة محافظات من الجنوب وغرب البلاد، بينما تأثرت السواحل الشمالية بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك نتيجة المنخفض الخماسيني، الذي أثر على حالة الطقس، لذا يتسأل الكثيرون هل تتجدد العاصفة الترابية مرة أخرى؟

تغيرات في حالة الطقس ورياح وأمطار.. هل تنشط العاصفة الترابية من جديد؟

وإجابة على تسأول: هل تتجدد العاصفة الترابية مرة أخرى؟ أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان أن يسود استقرار نسبي في حالة الطقس، إذ توجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نشاط للرياح على فترات متقطعة، لافتة إلى أنها لا تصل إلى حد العاصفة الترابية.

وذكرت الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلاً في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الخميس 1 مايو 2025

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والأقاليم كالتالي: