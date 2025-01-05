«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا.. ورياح وأتربة على عدّة مناطق

كتبت: رحاب عبد الراضى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا على جميع المدن والمحافظات، حيث تستقر الأحوال الجوية مقارنة بأول أمس.

ويسود غدا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس غدا

ويُتوقع وفق بيان الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس معتدلة فى أول الليل، مائلة للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ظواهر جوية متوقعة

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية، ومن الظواهر الجوية المتوقعة غدا نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى فترات متقطعة.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة الكبرى: 25 والصغرى 16

الوجه البحري: 25 والصغرى 15

السواحل الشمالية: 21 والصغرى 13

جنوب سيناء: 29 والصغرى 18

شمال الصعيد: 27 والصغرى 14

جنوب الصعيد: 31 والصغرى 18