رئيس جامعة القاهرة: نقدم الجوائز لتحفيز الابتكار لدى هيئة التدريس وتعزيز التصنيف الدولي

كتبت: أية محسن

قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أعلنت عن جوائزها البحثية السنوية، في إطار سعيها الدائم لتحفيز البحث العلمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر في مجلات علمية مرموقة.

ووجّه «عبد الصادق» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح » المذاع على قناة اكسترا نيوز، التهنئة للباحثين الفائزين، لما قدموه من رسائل علمية وجهود بحثية تتماشى مع أولويات الدولة المصرية، موضحا أن الجامعة تحرص سنويًا على الإعلان عن جوائزها العلمية، باعتبارها من أهم أدوات تشجيع الابتكار والتميز الأكاديمي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجوائز هذا العام غطّت طيفًا واسعًا من التخصصات، منها: العلوم الهندسية، الطبية، الصيدلية، الكيميائية، علوم المستقبل، العلوم الاجتماعية والإنسانيات، بما يعكس حرص الجامعة على مواكبة أجندة الدولة المصرية العلمية والتنموية، وغيرها.

ولفت أن الهدف الأساسي من هذه الجوائز هو تعزيز النشر العلمي الدولي، مشيرًا إلى أن الارتباط الوثيق بين جودة النشر العلمي والتصنيفات الدولية يجعل من هذه الجوائز أداة فاعلة لرفع ترتيب جامعة القاهرة على مستوى العالم.