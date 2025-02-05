وظائف شاغرة في الأزهر 2025.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلن الجهاز الإداري للدولة عبر الموقع الرسمي الخاص بالتوظيف «بوابة الوظائف الحكومية» عن وظائف شاغرة في الجهات الحكومية، إذ أعلن الأزهر الشريف عن وظائف شاغرة في وظيفة معلم رياضيات في عدد من المحافظات المختلفة، «السويس، العريش الوادي الجديد، أسوان، محافظة الأقصر، محافظة قنا، محافظة سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، جنوب سيناء، محافظة مطروح، محافظة دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، الإسكندرية، محافظة المنوفية، الإسماعيلية، القليوبية، الجيزة، القاهرة».

وأوضحت بوابة الوظائف الحكومية كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية، كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف الجهات الحكومية

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مؤهل عال.

- ان يكون المتقدم الوظائف الخالية حاصل على مؤهل عال تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات.

- أن يكون لديه مؤهل عال أو تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات إنجليزي.

- أن يكون لديه مؤهل عال علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات.

أن يكون لديه مؤهل عال علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات انجليزي.

- أن يكون حاصل على مؤهل عال كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات.

- أن يكون لديه مؤهل عال كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات إنجليزي.

- أن يكون لديه مؤهل عال علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات.

- أن يكون مؤهل عال علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات إنجليزي.

- يجب ألا يقل التقدير عن مقبول.

المستندات المطلوبة

- تقديم صورة شخصية.

- الرقم القومي وجه أول وثان سارية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

- المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال).

- الدبلوم التربوي.

- إيصال الإيداع البنكي.