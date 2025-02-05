مراسل «إكسترا نيوز»: تعدد المرشحين يعكس ديموقراطية انتخابات نقابة الصحفيين

قال محمد حداد مراسل قناة «إكسترا نيوز» من نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، إنّ انتخابات التجديد النصفي شهدت إقبالًا ملحوظًا من الصحفيين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ بدأ أعضاء الجمعية العمومية تسجيل الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ومن المتوقع أن يستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأضاف حداد، في تغطية خاصة، أنّ العديد من الصحفيين حرصوا على الحضور مبكرًا للمشاركة في العملية الانتخابية، مواصلا: «يتنافس اليوم 50 مرشحًا، منهم 8 على منصب نقيب الصحفيين و42 لعضوية مجلس النقابة».

وتابع، أنّ هذا التعدد في المرشحين يعكس حيوية العملية الديمقراطية داخل النقابة، وأن اللجنة المشرفة على الانتخابات وضعت ضوابط وإرشادات واضحة للناخبين، مع تحديد مواعيد دقيقة لفتح باب التسجيل وتوسيع المدة إذا لزم الأمر.

إجراءات لضمان حقوق الأعضاء

وذكر، أنّ اللجنة المشرفة أجابت على العديد من الأسئلة التي طرحت على مدار الأيام الماضية، ومنها ما يتعلق بحق الأعضاء في التصويت إذا وصلوا بعد انتهاء فترة التسجيل، حيث أكدت اللجنة أنه يمكن للصحفيين الذين يصلون بعد الموعد المحدد التوجه مباشرة إلى المقر الانتخابي إذا كان النصاب القانوني قد اكتمل.

دعم كبار السن وذوي الهمم في العملية الانتخابية

وأوضح، أن نقابة الصحفيين اهتمت بتوفير جميع التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، حيث تم تخصيص فرق مساعدة لتيسير عملية التصويت عليهم، كما تم توفير مصاعد خاصة لهم في المقر لتجنب أي صعوبات أثناء تنقلاتهم بين طوابق النقابة.