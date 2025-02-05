خبير سياحي: مصر وجهة عالمية والتسويق الرقمي أصبح ركيزة الجذب السياحي

كتبت: آية محسن

قال الخبير السياحي محمد كارم إن مصر تُعد من أهم الوجهات السياحية في العالم لما تمتلكه من تنوع كبير في المعالم السياحية والتاريخية، مشيرًا إلى أن تطور وسائل التوثيق والتواصل غيّر من أساليب الترويج للسياحة المصرية.

وأوضح «كارم»، خلال لقائه على القناة الأولى المصرية، أن السائح كان في السابق يوثق رحلته من خلال الصور الفوتوغرافية التي يشاركها مع أقاربه وأصدقائه، ما يُسهم بشكل غير مباشر في نشر ثقافة زيارة مصر، أما اليوم، فقد ساهم تطور التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي في توثيق الرحلة لحظة بلحظة، مما ساعد على نشر كم هائل من المعلومات عن مصر في وقت قياسي.

وأشار إلى أن المدونين والمؤثرين في مجال السفر أصبحوا يلعبون دورًا كبيرًا في الترويج لمصر، موضحا أنه خلال فترة قريبة، زار أحد المشاهير على السوشيال ميديا مصر، ما أسفر عن وصول محتوى الزيارة إلى نحو 40 مليون متابع، خلال 24 ساعة فقط، وهو ما يعكس قوة التسويق الرقمي وأثره الكبير في تعزيز صورة مصر السياحية عالميًا.

ولفت كارم إلى أن استمرار دعم هذا النوع من التسويق، إلى جانب تطوير البنية السياحية، سيسهم بشكل كبير في رفع معدلات السياحة خلال السنوات المقبلة.



