مواقيت الصلاة السبت 3 مايو في القاهرة والمحافظات

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى، وفقًا للموقع الجغرافي لكل مكان، حيث تقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة بشكل يومي حتى يتمكن المسلمون من متابعتها بشكل دقيق لأداء الصلاة في أوقاتها المحددة.

وفي التقرير التالي نستعرض مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية غدا السبت 3 مايو 2025، التي تشمل مواعيد «الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء».

القاهرة

الفجر: 4:35 صباحا

الشروق: 6:10 صباحا

الظهر: 12:52 مساء

العصر: 4:29 مساء

المغرب: 7:34 مساء

العشاء: 8:59 مساء

الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:37 صباحا

الشروق: 6:14 صباحا

الظهر: 12:57 مساء

العصر: 4:36 مساء

المغرب: 7:41 مساء

العشاء: 9:07 مساء

الدقهلية

الفجر: 4:30 صباحا

الشروق: 6:08 صباحا

الظهر: 12:51 مساء

العصر: 4:30 مساء

المغرب: 7:35 مساء

العشاء: 9:01 مساء

المنوفية

الفجر: 4:34 صباحا

الشروق: 6:11 صباحا

الظهر: 12:53 مساء

العصر: 4:31 مساء

المغرب: 7:36 مساء

العشاء: 9:01 مساء

الشرقية

الفجر: 4:31 صباحا

الشروق: 6:07 صباحا

الظهر: 12:50 مساء

العصر: 4:28 مساء

المغرب: 7:33 مساء

العشاء: 8:59 مساء

أسيوط

الفجر: 4:43 صباحا

الشروق: 6:15 صباحا

الظهر: 12:52 مساء

العصر: 4:24 مساء

المغرب: 7:30 مساء

العشاء: 8:51 مساء

سوهاج

الفجر: 4:43 صباحا

الشروق: 6:14 صباحا

الظهر: 12:50 مساء

العصر: 4:21 مساء

المغرب: 7:27 مساء

العشاء: 8:48 مساء

بني سويف

الفجر: 4:38 صباحا

الشروق: 6:12 صباحا

الظهر: 12:53 مساء

العصر: 4:28 مساء

المغرب: 7:33 مساء

العشاء: 8:57 مساء

المنيا

الفجر: 4:42 صباحا

الشروق: 6:15 صباحا

الظهر: 12:54 مساء

العصر: 4:27 مساء

المغرب: 7:33 مساء

العشاء: 8:55 مساء

قنا

الفجر: 4:40 صباحا

الشروق: 6:10 صباحا

الظهر: 12:46 مساء

العصر: 4:16 مساء

المغرب: 7:22 مساء

العشاء: 8:43 مساء

أسوان

الفجر: 4:44 صباحا

الشروق: 6:13 صباحا

الظهر: 12:45 مساء

العصر: 4:11 مساء

المغرب: 7:18 مساء

العشاء: 8:37 مساء