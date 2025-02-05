لبنان يتخذ أول إجراء رسمي ضد حماس على أراضيها

كتبت: آية محسن

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إنّ المجلس الأعلى للدفاع في لبنان عقد اجتماعه الأول في عهد الرئيس اللبناني جوزيف عون، صباح اليوم، في القصر الجمهوري في بعبدا، بحضور الرئيس وعدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل.

وأوضح «سنجاب»، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاجتماع استمر نحو ساعة ونصف، وتمت خلاله مناقشة تطورات الوضع الأمني، خصوصًا الاعتداءات الأخيرة بين الجنوب اللبناني والمناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، والتي وقعت في 22 و28 من شهر مارس الماضي، عندما أُطلقت صواريخ من الجنوب اللبناني، وتبعها هجوم إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة داخل لبنان.

ونقل «سنجاب» عن اللواء محمد مصطفى أبرز ما ورد في البيان الرسمي الصادر عقب الاجتماع، والذي تضمن توصية من المجلس الأعلى للدفاع رفعت إلى مجلس الوزراء، تُحذر حركة حماس من تنفيذ أي عمليات عسكرية انطلاقًا من الأراضي اللبنانية، أو استخدام الجنوب اللبناني كمنصة هجوم ضد إسرائيل.

وأشار أن مراقبون اعتبروا هذا الموقف أول إجراء رسمي تتخذه الدولة اللبنانية تجاه نشاط حماس المسلح على أراضيها، في خطوة قد تمهد لإعادة ضبط قواعد الاشتباك داخل لبنان، ومنع التصعيد الأمني في الجنوب، وسط توتر إقليمي متصاعد.