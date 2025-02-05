الهلال الأحمر: الأوضاع في غزة كارثية ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك

كتبت - أية محسن

كشفت الدكتورة نيبال فرسخ مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية، مؤكدة أن القطاع لا يحتمل مزيدًا من التأزيم أو الإغلاق، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفعلية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر المغلقة بشكل كامل منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

أطول فترة إغلاق للمعابر منذ بدء العدوان

أشارت في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن هذه هي أطول فترة إغلاق للمعابر منذ بدء العدوان، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية والصحية لسكان القطاع، مشددة على أن نقص المواد الغذائية والإغاثية وصل إلى مرحلة خطيرة، كما أن القطاع الصحي يئن تحت وطأة النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

المستشفيات والمراكز الصحية تعمل بأقصى طاقتها لمحاولة إنقاذ الأرواح

أضافت أن المستشفيات والمراكز الصحية تعمل بأقصى طاقتها لمحاولة إنقاذ الأرواح، رغم أن الكثير من الاحتياجات الطبية الأساسية لم تعد متوفرة، مما يعرض حياة آلاف المرضى للخطر.

دعت إلى تحرك فوري وفاعل من كل المنظمات الإنسانية والدولية، للضغط على الاحتلال من أجل السماح بدخول المساعدات بشكل عاجل ومنتظم، وإنقاذ ما تبقى من الأرواح في غزة.