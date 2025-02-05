وأكد الصليب الأحمر الدولي، أنه دون إجراءات فورية ستنحدر غزة إلى فوضى لن تتمكن الجهود الإنسانية من تخفيفها، لافتا إلى أن المدنيين في القطاع تركوا دون الضروريات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح الصليب الأحمر، أنه دون استئناف فوري لإيصال المساعدات لن يتمكن من الاستمرار في تنفيذ برامجه في غزة، مشددا على أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بسرعة ولا يمكن السماح بمزيد من التفاقم.

وحمل الصليب الأحمر الدولي، إسرائيل المسؤولية كاملة عن عدم تلبية احتياجات المدنيين الواقعين تحت سيطرتها، موضحا أن المدنيين في غزة يواجهون صراعا يوميا للبقاء وسط القصف والنزوح ونقص المساعدات.