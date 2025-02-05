الصليب الأحمر: تدهور الوضع الأمني في غزة يعيق عمل موظفينا ونحمل إسرائيل المسؤولية

الصليب الأحمر: تدهور الوضع الأمني في غزة يعيق عمل موظفينا ونحمل إسرائيل المسؤولية

الصليب الأحمر: تدهور الوضع الأمني في غزة يعيق عمل موظفينا ونحمل إسرائيل المسؤولية

كتب: هانى حسن

أعلن الصليب الأحمر الدولي، أن الاستجابة الإنسانية في غزة على وشك الانهيار التام، مؤكدا أن تدهور الوضع الأمني في القطاع يعيق بشدة عمل موظفيه وشركائه، مشيرا إلى أنه يجب احترام وحماية الطواقم والمرافق الطبية بغزة في جميع الظروف، كما يجب السماح بدخول المساعدات إلى القطاع وإطلاق سراح الأسرى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكد الصليب الأحمر الدولي، أنه دون إجراءات فورية ستنحدر غزة إلى فوضى لن تتمكن الجهود الإنسانية من تخفيفها، لافتا إلى أن المدنيين في القطاع تركوا دون الضروريات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح الصليب الأحمر، أنه دون استئناف فوري لإيصال المساعدات لن يتمكن من الاستمرار في تنفيذ برامجه في غزة، مشددا على أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بسرعة ولا يمكن السماح بمزيد من التفاقم.

وحمل الصليب الأحمر الدولي، إسرائيل المسؤولية كاملة عن عدم تلبية احتياجات المدنيين الواقعين تحت سيطرتها، موضحا أن المدنيين في غزة يواجهون صراعا يوميا للبقاء وسط القصف والنزوح ونقص المساعدات.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا