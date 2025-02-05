الرئاسة السورية تدين بأشد العبارات قصف إسرائيل للقصر الرئاسي

الرئاسة السورية تدين بأشد العبارات قصف إسرائيل للقصر الرئاسي

الرئاسة السورية تدين بأشد العبارات قصف إسرائيل للقصر الرئاسي

كتب: شريف سليمان

أدانت الرئاسة السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي على يد الاحتلال الإسرائيلي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأكدت الرئاسة السورية، أن استهداف القصر الرئاسي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري.

وذكرت أنّ استهداف القصر الرئاسي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري، داعية الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هذه الهجمات.

وأوضحت الرئاسة السورية أنّ هذه الاعتداءات التي تستهدف وحدة سوريا سواء كانت محلية أو خارجية لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري.

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