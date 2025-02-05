الإعلامية إيمان الحويزي: إسرائيل ترسم خريطة جديدة لغزة ضمن مخطط خطير لتقسيم القطاع

قدّمت الإعلامية إيمان الحويزي عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تفصيليًا بعنوان: «بمخطط خطير.. إسرائيل ترسم خريطة جديدة لقطاع غزة»، سلّطت فيه الضوء على التغييرات الميدانية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على خريطة قطاع غزة، بزعم إنشاء «مناطق آمنة» وأخرى «محظورة»، بينما يراها الفلسطينيون والعديد من الجهات الدولية محاولة واضحة لتفريغ القطاع وابتلاعه تدريجيًا.

وأوضحت الحويزي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ قوات الاحتلال، ومنذ استئنافها الحرب على القطاع في مارس الماضي وخرقها لوقف إطلاق النار، بدأت بتقسيم غزة فعليًا من خلال فرض مناطق حمراء عسكرية وأخرى تُخلى من السكان، ما غيّر ملامح القطاع بشكل كبير. وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن نحو 70% من مساحة غزة أصبحت إما مناطق عسكرية محظورة أو مناطق خاضعة لأوامر الإخلاء.

وأضافت أنّ هذا المخطط تسبب في نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين نحو جيوب ضيقة من الأراضي تتقلص باستمرار، وسط قصف متواصل يجبرهم على الفرار تحت نيران الاحتلال، مشيرةً إلى أن آخر موجات الإخلاء شملت مناطق حدودية ومراكز سكانية مكتظة، ما أدى إلى نزوح أكثر من 420 ألف شخص، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وشرحت الحويزي كيف تحوّلت خريطة غزة إلى مناطق ذات تصنيفات أمنية مختلفة، حيث تم الإعلان عن مناطق محظورة أو خاضعة للإخلاء في الفترة ما بين 18 و24 مارس، وخاصة في شمال القطاع، مثل شمال شرق وشمال غرب جباليا، قرب ممر مفلاسيم، وتوسّعت أوامر الإخلاء لاحقًا لتشمل وسط القطاع من الأول إلى السابع من أبريل، متصلة بالمناطق الشمالية وممتدة إلى الجنوب، لا سيما شرق خان يونس، وصولًا إلى محور فيلادلفيا ومحور مراج.