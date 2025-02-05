ناصر عبدالرحمن يكتب: حجر الأساس.. الشخصية المصرية (20)

نعم، الشخصية المصرية حجر الأساس، أول سطور الإنسانية، الشخصية المصرية البيان على المعلم، وهى للأمم معلم، تظهر فتظهر من بعدها الأبواب، تُفتتح بها المعارف، وعلى طريقها تُمهَّد العلوم، الشخصية المصرية البداية وإن جاء بعدها النسيان، وجودها يعنى العمار والاعتبار، تصبح فيشرق نهار العالم، خُلقت الشخصية المصرية لتبنى، خُلقت الشخصية المصرية لتقيم وتشيِّد، الحضارة المصرية القديمة حجر الأساس تحضر بعدها الحضارات، الأساس حجر والحجر بناء، والشخصية المصرية بناء كالأهرمات وأبوالهول، كالمعابد كالمسلات.

الشخصية المصرية تشيد كالبناء، والبناء فى مصر مشكاته الخلود، والمصرى أبقى من البناء، الشخصية المصرية بناؤها معقد ثابت، مثله مثل الأهرامات، الشخصية المصرية سر الأسرار، وسرها أكثر غموضاً من خبيئة أبيدوس، هى هكذا شخصية أساسها يبدو واضحاً سهلاً، فكما تنظر إلى الأرض البسيطة لا تتخيل أسرار الأرض، والله إن الأرض ما هى إلا سر كبير، تفرد حضنها للجميع وتُخرج من قسوتها الثمر، ومن سوادها الألوان، ومن بطنها الأجيال، هكذا الشخصية المصرية، أرض سهلة حُبلى بالأسرار، ما إن يظهر سر حتى يظهر سر، الشخصية المصرية أساس كل بناء، أساس كل ملمح بشرى، تظهر مثل بناء الأهرام مرة، وتظهر مثل المعابد مرات، شخصيتها حجر أساس المعابد، تتماهى مع دلالات المعبد، صداها حمد وتكبير.

الشخصية المصرية حجر الأساس، كالمسلة المصرية، تبدو عكس الجاذبية فى اتجاهها، وهى فى حضن الطاقة مغزولة، الشخصية المصرية حجر أساس قديم، لكنها مغرية، تُغرى غيرها من الشخصيات المستعمرة، تُغرى الشخصيات الطامعة، فكما يُغرى البناء المعاول، تُغرى الشخصية المصرية الحُسَّاد، الإنسان بنيان «كأنهم بنيان مرصوص».. «أنا موضع اللبنة».. «كالبنيان يشد بعضه بعضاً».

الوصف فى القرآن وفى الأحاديث يؤكد التشبيه بين الإنسان وبين البنيان، ولأن المصرى حجر الأساس فهو بداية البناء الإنسانى والحضارى على الأرض، ألا تعلم أن حجر الأساس بناء، وأن هدمه هدم للبناء، وأن مضمونه مثل القلب، وشكله مثل جسم الإنسان؟! حجر الأساس له قلب وعقل وجسم، إذا اشتكى القلب أوجعنا، أوجع الجسم وأبكانا، القلب للحجر جوهرته، القلب للحجر أصل مشاعره وحبه، للحجر حبه، للحجر مشاعره، للحجر نبض ورغبة وانجذاب، للحجر إحساس يبحث عن شعاعه، يبحث عن حبه، يبحث عن حبيبه، يبحث عن إنسانيته، إذا مرض الحجر أو تعب أو أُرهق، خف على الإنسان، إذا فسد القلب أو سُلب، لا تنتظر استيقاظاً ولا قيامه.

القلب مفتاح الجسم، القلب معول هدم إذا فسد، وطاقة نور إذا صح وارتقى، لا تُفسدوا القلوب، إن القلوب لا تتشابه فإنها محل النظر، وإنها سر أسرار الإنسان، وإنها أساس حجر الإنسان، القلب مشكاة إنسانيتك وموضع استقرارك، وقارب نجاتك، حجر بلا أساس لا يعوَّل عليه، وأساس بلا قلب يظلم ويفتت، قلوب المصريين فتافيت الماس، وحجر الأساس حجر مصرى فى بناء الأرض.. قالها رب الأرض: إنها الأرض وإن لها رباً يحمى قلبها، ادخلوها آمنين.. ادخلوها من بابها الستر، والباب مقصد الطريق، حجر الإنسان له قلب وجسم، والجسم المريض الشاحب خطر داهم، كيف يشيب جسم شاب وينحل وتأكله الأمراض، كيف يلمع قلبه وجسمه مغيَّب يضل عن مجده؟! لا يضل الحجر عن أساسه إلا بفعل فاعل، جسم حجر الأساس بناء، صيانته فرض واجب على كل مصرى.

جسم حجر الأساس تزيينه لا تفريط فيه، لأنه جسم شاهد، حجر الأساس شاهد على الأرض، شاهد على الأمم، شاهد على أهله، إذا لم نحافظ على حجر الأساس فقدنا سبب وجودنا على هذه الأرض المباركة.. أرضنا عرضنا وعزتنا وسبب بقائنا وإليها انتماؤنا، عقولنا وأجسامنا حجر الأساس، لحجز الأساس لوحة الأسماء فيها كل مصرى مكتوب بموضعه فى حجر أساسنا.. مكتوبة أسماء الأعلام وأسماء الفرسان وأسماء الملوك وأسماء الكُتَّاب وأسماء كل فلاح فلح فيها، كل مهنى، كل كاشف، وكل عامل، وكل نفس بنفسه أقام فيها.. حجر الأساس حجر المصريين.. مثل الجسد «إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».. حجر الأساس مرآتنا التى تعكس مقامنا بين الأمم.. اللهم فاشهد.