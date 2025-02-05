«إكسترا نيوز»: عملية التصويت في انتخابات «الصحفيين» سارت بسلاسة داخل اللجان

قال إبراهيم عزت، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنه في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، أُغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، سواء في المقر الرئيسي بوسط القاهرة أو في اللجنة الفرعية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد يوم انتخابي شهد مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية.

عدد اللجان الانتخابية بلغ 24 لجنة

وأشار «عزت» خلال رسالته على الهواء، إلى أن عدد اللجان الانتخابية بلغ 24 لجنة على مستوى الجمهورية، منها 23 لجنة داخل مقر النقابة في القاهرة، وقد بدأت عملية تسجيل أسماء الناخبين منذ العاشرة صباحًا، وتم اكتمال النصاب القانوني بنسبة 25% من إجمالي الأعضاء المسجلين والبالغ عددهم 10 آلاف و234 صحفيًا، وذلك بحلول الساعة الثانية والنصف ظهرًا، لتبدأ بعدها مباشرة عملية التصويت في تمام الثالثة عصرًا.

عملية التصويت سارت بسلاسة داخل اللجان

وأوضح أن عملية التصويت سارت بسلاسة داخل اللجان، في ظل إشراف قضائي كامل، حيث وجّهت اللجنة المشرفة الشكر للسادة القضاة على إدارتهم العملية الانتخابية، وعلى الرغم من التنظيم الجيد، واجه بعض الصحفيين صعوبات خارج مقر النقابة نتيجة الزحام الشديد والإقبال الكبير، ما دفع اللجنة إلى مد فترة التصويت ساعة إضافية بعد السابعة مساءً.

وأشار إلى أنّ عمليات فرز الأصوات بدأت فور إغلاق الصناديق، حيث تم الإعلان عن نقل جميع الصناديق إلى الطابق الثالث بمقر النقابة، وبدء الفرز بحضور أعضاء الجمعية العمومية وممثلي وسائل الإعلام، في خطوة تؤكد الشفافية الكاملة للعملية الانتخابية.