سر الإشراقة والنضارة.. كيف تحافظين على شباب بشرتك بعد الـ50؟

مع التقدم في العمر، تتغير طبيعة البشرة وتبدأ في فقدان مرونتها ورونقها الطبيعي، وعند بلوغ سن الـ50 عامًا، تصبح العناية بالبشرة أكثر من مجرد رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على نضارتها وصحتها، وهي مرحلة جديدة تحتاج إلى فهم مختلف لطبيعة البشرة وتغيراتها ففي هذه السن، تتباطأ عملية تجدد الخلايا، ويقل إنتاج الكولاجين وتظهر التغيرات الهرمونية بوضوح على الوجه، ولكن مع روتين عناية مناسب وعادات صحية سليمة، يمكن الحفاظ على بشرة مشدودة، ناعمة ومضيئة.

كيف تحافظين على شباب بشرتك؟

1- الترطيب العميق هو القاعدة الذهبية تصبح البشرة أكثر جفافًا مع التقدم في العمر، لذا لا يكفي الترطيب السطحي، واستخدمي مرطبات تحتوي على حمض الهيالورونيك والجلسرين، لأنها تحبس الرطوبة داخل الجلد وتعيد إليه مرونته.

2- يجب وضع واقي الشمس التعرض الطويل لأشعة الشمس مسؤول عن 80% من علامات الشيخوخة، وينصح الخبراء باستخدام واقي شمس بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30 يوميًا، حتى في الأيام الغائمة.

3- التغذية تلعب دورًا مباشرًا في مظهر وجهك النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية مثل الأوميجا 3 يساعد على تقليل الالتهاب، وتأخير علامات التقدم في السن، لذا احرصي على تناول الأسماك الدهنية والمكسرات والخضروات الورقية والتوت وشرب 6-8 أكواب من الماء يوميًا.

4- النوم الكافي يعيد التوازن للبشرة قلة النوم ترفع مستوى الكورتيزول، وهو ما يؤدي إلى جفاف البشرة وبهتانها، وينصح بالنوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا، مع استخدام وسادة ناعمة أو غطاء وسادة من الحرير لتقليل التجاعيد الناتجة عن الاحتكاك.

5- لا تفرطي في التقشير وفي هذا العمر، تصبح البشرة أكثر حساسية، لذا يوصى بالتقشير اللطيف مرة واحدة أسبوعيًا فقط باستخدام منتجات تحتوي على حمض اللاكتيك أو حمض الماندليك.

6- لا تنسي الرقبة واليدين وكثير من النساء يعتنين بوجوههن فقط، بينما تُهمل مناطق مثل الرقبة واليدين، وهي أول من يُظهر علامات العمر، واستخدمي نفس المرطب والواقي على هذه المناطق أيضًا.

7- اختاري منتجات عناية تحتوي على الريتينول أو الببتيدات، والريتينول يعد أحد أكثر المكونات فعالية في تحفيز إنتاج الكولاجين، ولكن يفضل استخدامه تحت إشراف طبي أو بدءًا بتركيزات منخفضة لتفادي التهيج.

8- مارسي التمارين بانتظام الرياضة تحفّز الدورة الدموية وتزيد من نضارة البشرة، ويكفي 30 دقيقة من المشي أو اليوجا 3-5 مرات أسبوعيًا لتحسين مظهر الجلد بشكل واضح.