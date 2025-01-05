طرق طبيعية فعالة لتوحيد لون البشرة واستعادة إشراقها… دون مواد كيميائية

كتبت: إسراء عبد العزيز

تسعى الكثير من النساء لتوحيد لون بشرتهن واستعادة النضارة التي قد تبهت بفعل التعرض المستمر لأشعة الشمس، أو الإجهاد أو بقايا الحبوب والتصبغات، لكن بدلًا من اللجوء إلى منتجات كيميائية قد تكون قاسية على الجلد، هناك طرق طبيعية وآمنة يمكن أن تحدث فرقًا واضحًا، لذا خلال السطور التالية تستعرض "الوطن" طرق طبيعية فعالة لتوحيد لون البشرة واستعادة إشراقها وفقًا لـ "times of india".

طرق طبيعية فعالة لتوحيد لون البشرة واستعادة إشراقها

1- جل الألوفيرا المعروف بالصبار الطبيعي لأنه يحتوي على مضادات أكسدة وإنزيمات تساعد على تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات، ويفضل استخدام الجل النقي المستخرج من النبات مباشرة، وتدليكه برفق على الوجه لمدة 10-15 دقيقة يوميًا.

2- قناع الشوفان والعسل الشوفان معروف أنه مقشر طبيعي لطيف، والعسل مضاد للبكتيريا ومرطب فعال، لذا اخلطي ملعقة من دقيق الشوفان مع نصف ملعقة من العسل، وضعي الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة، هذا الماسك يساعد في تفتيح البقع الداكنة وتحفيز إشراقة الجلد.

3- ماء الورد مع عصير الخيار معروف بقدرته على تهدئة الجلد، والخيار غني بمضادات الأكسدة لذا امزجي كميات متساوية من ماء الورد وعصير الخيار، وامسحي بهما وجهك يوميًا باستخدام قطعة قطن نظيفة، وهذه الطريقة فعالة في توحيد اللون وتخفيف آثار الشمس.

4- تقشير البشرة باستخدام السكر وزيت الزيتون يساعد هذا المزيج على إزالة الخلايا الميتة وتحفيز تجدد البشرة، لذا

اخلطي ملعقة صغيرة من السكر البني مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ودلكي البشرة بحركات دائرية خفيفة مرتين في الأسبوع.

5- النوم الكافي وشرب الماء ربما تبدو نصيحة بسيطة، لكنها من أهم العوامل المؤثرة على نضارة الجلد، وقلة النوم تؤدي إلى شحوب البشرة، بينما يساعد شرب 8 أكواب من الماء يوميًا في طرد السموم وتحسين مرونة الجلد.