5 عادات يومية قد تؤذي صحتك وأنت لا تدري.. توقف عنها فورا

إسراء عبد العزيز

قد تبدو العادات اليومية بسيطة ولا ضرر منها، إلا أن بعض التفاصيل الصغيرة التي تقوم بها يوميًا يمكن أن تحدث آثارًا سلبية كبيرة على صحتك مع مرور الوقت، وربما تظن أنك تتبع أسلوب حياة صحي، بينما هناك ممارسات شائعة بين الرجال تُضعف جهاز المناعة، وتزيد التوتر، بل وتؤدي إلى اضطرابات النوم دون أن تدرك ذلك.

وفيما يلي، تفاصيل 5 عادات يومية تؤذي صحتك دون أن تشعر، وفقًا لما نقله موقع «هيلث لاين» الطبي.

5 عادات يومية قد تؤذي صحتك دون أن تدرك

1- تجاهل الشعور بالتعب والإجهاد المزمن

الاستمرار في العمل أو أداء المهام اليومية رغم الشعور بالتعب، يضع ضغطًا على الجهاز العصبي والمناعي، ويؤدي الإرهاق المزمن إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، مما يتسبب في اضطرابات النوم والهضم، لذا احرص على تخصيص وقت يومي للراحة الذهنية والجسدية، حتى لو كان 15 دقيقة فقط.

2- البقاء في الأماكن المغلقة طوال اليوم

عدم الخروج إلى الهواء الطلق، سواء في العمل أو المنزل، يُقلل من تعرضك لأشعة الشمس، ما يؤثر على مستويات فيتامين D، وبحسب مؤسسة الصحة الوطنية البريطانية (NHS)، فإن نقص هذا الفيتامين يُضعف العظام ويؤثر سلبًا على المناعة والمزاج العام. حاول الخروج في ضوء النهار 10-15 دقيقة يوميًا على الأقل.

3- الإفراط في التنظيف والتعقيم

رغم أهمية النظافة، فإن المبالغة في استخدام المعقمات تُضر بالبكتيريا النافعة على الجلد وتضعف جهاز المناعة، كما أن الإفراط في غسل اليدين واستخدام المطهرات قد يؤدي إلى تهيّج الجلد والتهابات مزمنة، بينما التوازن هو الحل.

4- تناول الطعام بسرعة أثناء الانشغال

الأكل السريع، خاصة أثناء التوتر أو أثناء العمل، يُربك الجهاز الهضمي ويزيد من فرص الإصابة بالانتفاخ وعسر الهضم، لذا خصص وقتًا لتناول الطعام بهدوء، وامضغ جيدًا لتحسين عملية الهضم.

5- تجاهل التمارين البسيطة

الاعتقاد بأن النشاط البدني يجب أن يكون تمرينًا رياضيًا كاملاً يدفع البعض إلى إهمال الحركات البسيطة، مثل المشي أو التمدد، لكن هذا النوع من النشاط الخفيف يُحسّن الصحة النفسية، ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.