سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-5-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-5-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-5-2025 مقابل الجنيه المصري

كشفت البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري عن ‎سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-5-2025، في مصر؛ إذ سجل سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر نحو 13.48 جنيه للشراء، مقابل 13.55 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

تداول ‎سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت وفقًا لآخر تحديثات معلنه من قبل البنوك عبر مواقعها الإلكترونية كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.48 جنيه لعملية الشراء، مقابل 13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري



بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.52 جنيه للشراء مقابل 13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية



بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.50 جنيه للشراء مقابل 13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 13.48 جنيه للشراء، مقابل 13.55 جنيه للبيع.

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