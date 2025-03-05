موعد إجازة المولد النبوي 2025.. «باقي كام يوم في السنة؟»

كتبت-إسراء حامد محمد

ينتظر الكثير من الموظفين العاملين في الدولة الإجازات الرسمية لأخذ قسط من الراحة من العمل، أو للسفر لقضاء عطلة مميزة برفقة الأسرة والأصدقاء، ومن الإجازات التي يهتم بها المواطنون موعد إجازة المولد النبوي الشريف، والتي يحتفل بها المسلمون بشراء حلوى المولد النبوي وتناولها.

وبعد انتهاء إجازة عيد العمال، يحرص الكثيرون على معرفة الإجازات المتبقية خلال عام 2025، ونوضح من خلال التقرير موعد إجازة المولد النبوي 2025، والتي تتمثل في الآتي:

موعد إجازة المولد النبوي 2025

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية كافة التفاصيل الخاصة بـ موعد إجازة المولد النبوي 2025، وذلك بعد إجراء الحسابات والدراسات الخاصة بتحديد موعد تلك الإجازة، ليعلن أن موعدها يكون يوم الخميس الموافق الموافق 4 من شهر سبتمبر المقبل، ليوافق ذلك اليوم 12 من شهر ربيع الأول في الشهور العربية.

هل يتم تأجيل موعد إجازة المولد النبوي 2025؟

وجرت العادة بأن يتم تأجيل الإجازات الرسمية إذا كان موعد المناسبة في منتصف الأسبوع، ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية، ونظرا لأن مناسبة المولد النبوي 2025 تأتي يوم خميس، فلن يتم تأجيلها، ليحصل الموظفون العاملون في الدولة بالقطاع العام والخاص في اليوم نفسه.

الإجازات المتبقة خلال عام 2025

وتتمثل الإجازات المتبقية خلال عام 2025، في الآتي:

- إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الخميس الموافق 26 يونيو

- إجازة 30 يونيو: يوم الإثنين الموافق 30 يونيو.

- إجازة ثورة 23 يوليو: يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر.

- إجازة عيد القوات المسلحة: يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر.