جامعة أسيوط تحصد المركز الرابع في نهائيات دوري كرة القدم بدورة الشهيد الرفاعي

كتب - محمد رفعت

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن فوز فريق الجامعة بالمركز الرابع في نهائيات دوري كرة القدم المستوى الأول للجامعات والمعاهد العليا المصرية، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية والخمسين من دورة الشهيد الرفاعي، والتي استضافتها جامعة بنها في الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2025.

وتأتي البطولة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

دعم الأنشطة الرياضية

وهنأ الدكتور المنشاوي، اليوم، فريق جامعة أسيوط على هذا الإنجاز، مشيدًا بأدائهم المشرف وجهودهم المتميزة، ومؤكدًا حرص الجامعة الدائم على دعم الأنشطة الرياضية، باعتبارها عنصرًا مهمًا في بناء شخصية الطالب، وتعزيز روح الانتماء والمنافسة الشريفة.

تقديم الدعم الكامل للطلاب

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في بيان، أن الجامعة حريصة على تقديم الدعم الكامل لأبنائها الطلاب لتمثيلها بالشكل اللائق في مختلف المحافل الرياضية على المستويين المحلي والدولي.

وجاءت مشاركة الفريق تحت إشراف كل من، الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإيهاب رمضان، مدير إدارة النشاط الرياضي، والدكتور عمر حلمي، والدكتور أحمد أبو الحمد، مدربا الفريق، والكابتن محمد عبد الحكم، إداري الفريق.

أسماء الطلاب المشاركين الفائزين

وضم الفريق الطلابي الفائز من كلية علوم الرياضة ما يلي:

- الفرقة الثالثة: محمود عصمت، محمد صالح محمد، نجيب مجدي نجيب، مروان محمد، مروان عبد المعطي، محمد عبد المعبود، وأحمد علاء.

- الفرقة الرابعة: عمر همام، كريم محمد، ماثيو عصام، محمد سيد محمد، عبد الرحمن إبراهيم، عبد الله محمد، وقصي أحمد.

- كلية التمريض: الفرقة الثالثة محمد أيمن محمد.

- كلية الحقوق: الفرقة الثالثة مصطفى نبيل، والفرقة الثانية شريف رشاد نفادي.

- كلية الآداب: الفرقة الأولى يوسف محمد البكري.

- كلية علوم الرياضة: الفرقة الأولى محمد طلعت علي، والشاذلي جمال الدين.

- كلية التجارة: الفرقة الثالثة أحمد حماد محمد.

- كلية علوم الرياضة: الفرقة الثانية أبو بكر حسن.