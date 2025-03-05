أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3-5-2025 في السوق المصرية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3-5-2025 في السوق المصرية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3-5-2025 في السوق المصرية

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن وجود تحديث جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3-5-2025 في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل متوسط سعر طن الحديد اليوم السبت في مصر بالنسبة للحديد الاستثماري نحو 37712 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وأوضحت بوابة الأسعار أن أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3-5-2025 جاءت كالتالي:

سعر طن الحديد اليوم

- سجل متوسط سعر طن الحديد اليوم السبت في مصر بالنسبة لحديد عز نحو 39681 جنيها، بتراجع 384 جنيها، وفق بوابة الأسعار.

- سجل متوسط سعر طن الحديد اليوم السبت في مصر بالنسبة للحديد الاستثماري نحو 37712 جنيها، وفق بوابة الأسعار.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

- سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم السبت في مصر نحو 3554 جنيها للطن.

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