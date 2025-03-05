جولة مشاورات سياسية بين مصر والمغرب بالرباط.. تنسيق في القضايا الإقليمية

عقد السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، جولة مشاورات سياسية أمس، في الرباط، مع السفير فؤاد يزوغ مدير عام الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، وبحضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير مصر لدى الرباط.

الارتقاء بمُستوى العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب في مختلف المجالات

تأتي الجولة في إطار حرص البلدين على الارتقاء بمُستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية إلى آفاقٍ أرحب في ظل ما تذخر به مصر والمغرب من فرصٍ واعدة.

استعرض السفير إيهاب فهمي خلال المشاورات سبل تعزيز مسارات التعاون، مؤكدًا أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المُقبلة، وفي مُقدمتها الدورة السابعة للجنة العليا المصرية المغربية المشتركة، والتطلع لاستقبال جلالة الملك محمد السادس في القاهرة.

أعرب الجانب المغربي عن تطلعه للزيارة المرتقبة للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، إلى الرباط، وكذلك لعقد الدورة الرابعة لآلية التشاور والحوار الاستراتيجي برئاسة وزيري الخارجية في البلدين.

أكد مساعد وزير الخارجية الأهمية التي يوليها الجانب المصري للزيارة المقررة لكاتب الدولة لدى وزير التجارة المغربي عمر حجيرة، إلى القاهرة غدا، على رأس وفد من رجال الأعمال، وعقد المنتدى الاستثماري المصري المغربي على هامش الزيارة، وما يُمثله من فرصة مهمة للتعرف على التيسيرات والحوافز التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، والجهود المبذولة من أجل تذليل أي عقبات تواجه المُصدرين من الجانبين، بما يُسهم في دفع مسار العلاقات التجارية والاقتصادية، تحقيقًا للمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

تنسيق وتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية

عكست جلسة المشاورات حرص الجانبين المصري والمغربي على التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلًا عن التطورات الجارية في كل من سوريا ولبنان وليبيا والسودان واليمن وأمن البحر الأحمر، وكذلك آخر المستجدات بشأن الصومال والساحل الإفريقي وضرورة التعاون المشترك من أجل مكافحة الإرهاب والتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، إضافة إلى التشاور حول عدد من الموضوعات متعددة الأطراف والترشيحات الدولية.

وفي ختام المشاورات اتفق السفير إيهاب فهمي ونظيره المغربي على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد تلك المشاورات وتبادل الزيارات رفيعة المستوى لمسؤولي البلدين، انطلاقًا من الحرص المشترك على المزيد من تعزيز العلاقات المصرية المغربية في مختلف المجالات.