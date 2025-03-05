«التنمية المحلية» تحث المواطنين على إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء

«التنمية المحلية» تحث المواطنين على إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء

«التنمية المحلية» تحث المواطنين على إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء

كتب-وائل فايز


تبدأ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات مد التصالح فى مخالفات البناء يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو ويستمر التقديم لمدة 6 شهور من أجل مساعدة المواطنين فى التقديم واستكمال أوراق واجراءات التصالح في مخالفات البناء حتى يتم انجازملف التصالح وتقنين وضع الحالات التى ينطبق عليها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

تسهيلات لحالات التصالح

وأشارت وزارةالتنمية المحلية إلى تقديم تسهيلات متنوعة للمواطنين من خلال القانون لإنجاز ملفات التصالح ، ومنها تحديد المدة الزمنية للرد على الطلبات وشهادة البيانات،وأيضا العمل على زيادة اللجان الفنية التى تبت فى طلبات التصالح داخل المحافظاتـ،فضلا عن تسيير لجان لمتابعة المراكز التكنولوجية والرد على أى طلبات للتصالح، وشددت على أهمية انجاز الحيزالعمرانى الجديد بالمحافظات حتى يتم تقنين وضع المخالفات التى ينطبق عنها القانون.

اعتماد الكتل والمتناثرات


وشددت على أنه تم اعتماد الكتل والمتناثرات القريبة من الحيز العمرانى فى عدد من المحافظات وجار استكمال باقى المحافظات من جانب وزارة الزراعة للتيسير على مخالفات البناء القريبة من الأحوزة لتقنين وضعها، وقال الدكتور خالد قاسم،مساعد وزيرالتنمية المحلية ل" الوطن" ان مد التصالح على مخالفات البناء فرصة للمواطنين، وعليهم سرعة التقديم واستكمال المستندات المطلوبة للإستفادة من فوائد القانون والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار محل التصالح .

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