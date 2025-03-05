قيادي بـ«مستقبل وطن»: رسائل الرئيس السيسي اليوم تعكس الحرص على حقوق العمال

قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها اليوم في احتفالية عيد العمال بمدينة السويس، تعكس تقدير واحترام الدولة المصرية لعمال مصر، وحرصها الدائم على توفير جميع أوجه الدعم اللازم للارتقاء بأوضاعهم المعيشية والاجتماعية وتحقيق المفهوم الشامل للاستقرار من خلال استراتيجيات وآليات قوية قادرة على تحقيق متطلباتهم الحياتية وتوفير حياة كريمة لهم.

كلمة الرئيس السيسي كشفت عن حجم الجهود المبذولة من الدولة في ملف العمال



وأضاف عبد الغني، في بيان اليوم، أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كشفت عن حجم الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لتحقيق نقلة نوعية في ملف العمال؛ كالتصديق على قانون العمل الجديد الذي يحقق العدالة والتوازن بين العامل وصاحب العمل ويدعم حق المرأة العاملة، ويتضمن العديد من المزايا التي ترتقي بوضع العمال في مصر؛ بما يتوافق مع مفهوم حقوق الإنسان واستراتيجية الدولة لتحقيق حياة كريمة وبناء الإنسان المصري بما ينعكس على القوة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.



وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن، أن من بين أهم تلك التوجيهات الانتهاء من قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي حوله، بالإضافة إلى رفع قيمة دعم العمالة غير المنتظمة، وجاءت تلك التوجيهات كرسائل حاسمة وواضحة تعكس التزام الدولة بدعم العمال وتقدير جهودهم كشركاء أساسيين في مسيرة التنمية الوطنية، وأهمية توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، ودعم مشاركتهم في منظومة الابتكار الصناعي وتطوير خطوط الإنتاج.

القيادة السياسية حريصة على توفير الدعم اللازم للنهوض بالمستوى المعيشي والاجتماعي لعمال مصر

وأشار إلى أن القيادة السياسية والدولة المصرية حريصة على توفير جميع أوجه الدعم اللازم للنهوض بالمستوى المعيشي والاجتماعي لعمال مصر؛ باعتبارهم وقود التنمية وأساس التقدم والركيزة الأساسية لنهضة اقتصاد هذا الوطن، خاصة في قطاع الصناعة الذي بات يشهد طفرة تنموية كبيرة خلال الآونة الأخيرة.