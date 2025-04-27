جمعية رسالة بأسوان تنظم يوما ترفيهيا لـ100 طفل يتيم في معبد كوم أمبو

كتبت: شيماء طه

نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع كوم أمبو، عضو التحالف الوطني، مبادرة يوم اليتيم، الماراثون الخيري لفرحة وإسعاد 100 طفل يتيم بمحافظة أسوان، برحلة مدتها يوم كامل، بدأ من معبد كوم أمبو وانتهى بتنظيم حفل.

تنظيم يوم اليتيم للأطفال

وأشار عبدالرحمن سعد خليفة المدير التنفيذي لجمعية رسالة للأعمال الخيرية بفرع كوم أمبو عضو التحالف الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تنظيم يوم اليتيم للأطفال الهدف الرئيسي منه هو إسعادهم لأن كل ضحكة منهم تنير الطريق أمامنا جميعا.

معلومات تاريخية عن معبد كوم أمبو

وأكد أن هذا اليوم للتعبير عن تقديم المحبة للأطفال، مضيفا: «قضينا يوماً كاملاً في الحفل، بدأ بزيارة معبد كوم أمبو والتعرف على أهم المعلومات التاريخية لهذا المكان الأثري الجميل الخالد، بمرافقة الدكتور أشرف محمد الذي شرح كل المعلومات الخاصة بالمعبد، ثم زيارة البيت الريفي وعمل مسابقات وألعاب مختلفة، ورسم على وجوه الأطفال واللعب مع العرائس، ثم توجهنا إلى الملاهي واختتمنا اليوم بحفلة جميلة في إحدى القاعات، وتم توزيع هدايا ودروع لجميع المتبرعين الذين ساهموا معنا في هذا اليوم المتميز، وكذلك توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.

تقديم الدعم المعنوي والنفسي والمادي للأطفال

وأضاف «خليفة» أن هدفنا الرئيسي من الاحتفال بيوم اليتيم هو إدخال الفرحة على قلوب الأطفال وتقديم الدعم لهم والذي يشمل الدعم المعنوي والنفسي والمادي لهم لنترك ذكرى جميلة في قلوب الأطفال، ونحاول تعويضهم عن فقدان والديهم.