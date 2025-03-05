في ثالث محطات جولته الرعوية.. البابا تواضروس يصل صربيا

وصل اليوم إلى مطار «نيكولا تسلا» بالعاصمة الصربية بلجراد، البابا تواضروس الثاني، قادمًا من رومانيا، في ثالث محطات جولته الرعوية بإيبارشية وسط أوروبا.

كان في استقبال البابا كل السفير باسل صلاح، سفير مصر في صربيا، والملحق العسكري العقيد علي طاهر والمستشار إبراهيم حمزة نائب السفير وطاقم السفارة.

كما كان في استقباله ساشا ميياتوفيتش مساعد مدير مكتب الشؤون الدينية من إدارة التعاون مع الكنائس والمؤسسات الدينية التابع لوزارة العدل الصربية.

وكانت جولةالبابا في إيبارشية وسط أوروبا قد بدأت بزيارة بولندا، يوم 25 أبريل الماضي، حيث صلى قداس أحد توما في كنيسة الشهيدين مار يوحنا المعمدان وفيلوباتير مرقوريوس (أبو سيفين) بالعاصمة وارسو، والتقى أبناء الكنيسة القبطية والأثيوبية، وألقى محاضرة تاريخية في كلية أوروبا، كما استقبله الرئيس البولندي أندريه دودا بالقصر الرئاسي، وزار رئيس أساقفة وارسو للكنيسة الكاثوليكية، وحضر الحفل الرسمي الذي أقامته السفارة المصرية بوارسو على شرف قداسته.

وفي محطته الثانية برومانيا، التقى البابا أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بوخارست، وزار البطريركية الرومانية، حيث كان في استقبال قداسته، البطريرك دانيال، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية، ودشن كنيسة الشهيد مار مينا الجديدة.

ومن المقرر أن يواصل قداسة البابا زيارته لصربيا خلال الأيام المقبلة، حيث يلتقي أبناء الكنيسة القبطية المقيمين هناك، ويشارك في عدد من اللقاءات الروحية والرسمية، حاملاً معه رسائل المحبة والأبوة الروحية لكل أبنائه في بلاد المهجر.

يرافق قداسة البابا خلال جولته الرعوية لإيبارشية وسط أوروبا، إلى جانب نيافة الأنبا چيوڤاني أسقف إيبارشية وسط أوروبا، صاحبا النيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا، الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب البابا، والشماس چوزيف رضا من سكرتارية البابا، والإعلامي مايكل ڤيكتور الملحق الصحفي للزيارة، والشماس بيشوي جرجس من المكتب الإعلامي.