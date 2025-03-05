فتوح أحمد: سليمان عيد كان طيب وموهوب من أيام الجامعة

فتوح أحمد: سليمان عيد كان طيب وموهوب من أيام الجامعة

فتوح أحمد: سليمان عيد كان طيب وموهوب من أيام الجامعة

كتبت: أية محسن

تحدث الفنان فتوح أحمد عن علاقته بالفنان الراحل سليمان عيد، مؤكدًا أن ظهوره في الحلقة جاء خصيصًا لتكريم ذكراه والحديث عنه، لما كان يحمله من طيبة وصدق ومشاعر إنسانية نادرة.

وأوضح فتوح أحمد خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»،أن سليمان عيد كان يتمتع بروح نقية للغاية، وقال: «طيبة الدنيا كلها كانت موجودة فيه»، مستشهدًا بما قدمه الناس من خير على روحه، مثل شخص وهب وصلة مياه وآخر جهّز 2000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها صدقة جارية على روحه.

وعن بداياته، قال فتوح إنه تعرف على سليمان خلال فترة الدراسة الجامعية، وتحديدًا عندما وقف الأخير لأول مرة على خشبة مسرح الجامعة، حيث لفت الأنظار بخفة دمه واجتهاده الشديد، مضيفًا: «كان دمه خفيف جدًا، ومجتهد وبيذاكر كويس، وعنده طموح غير عادي».

وأشار فتوح إلى الجانب الإنساني في شخصية سليمان عيد، قائلًا: «كان من النوع اللي لو ضغطتي عليه في الكلام ممكن يبكي... كان حساس جدًا ودايمًا قلبه على الناس».

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا