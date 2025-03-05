فتوح أحمد: سليمان عيد كان طيب وموهوب من أيام الجامعة

كتبت: أية محسن

تحدث الفنان فتوح أحمد عن علاقته بالفنان الراحل سليمان عيد، مؤكدًا أن ظهوره في الحلقة جاء خصيصًا لتكريم ذكراه والحديث عنه، لما كان يحمله من طيبة وصدق ومشاعر إنسانية نادرة.

وأوضح فتوح أحمد خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»،أن سليمان عيد كان يتمتع بروح نقية للغاية، وقال: «طيبة الدنيا كلها كانت موجودة فيه»، مستشهدًا بما قدمه الناس من خير على روحه، مثل شخص وهب وصلة مياه وآخر جهّز 2000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها صدقة جارية على روحه.

وعن بداياته، قال فتوح إنه تعرف على سليمان خلال فترة الدراسة الجامعية، وتحديدًا عندما وقف الأخير لأول مرة على خشبة مسرح الجامعة، حيث لفت الأنظار بخفة دمه واجتهاده الشديد، مضيفًا: «كان دمه خفيف جدًا، ومجتهد وبيذاكر كويس، وعنده طموح غير عادي».

وأشار فتوح إلى الجانب الإنساني في شخصية سليمان عيد، قائلًا: «كان من النوع اللي لو ضغطتي عليه في الكلام ممكن يبكي... كان حساس جدًا ودايمًا قلبه على الناس».