فتوح أحمد: كنت على وشك ترك التمثيل بعد رسوبي في السنة الأولى بالمعهد

فتوح أحمد: كنت على وشك ترك التمثيل بعد رسوبي في السنة الأولى بالمعهد

فتوح أحمد: كنت على وشك ترك التمثيل بعد رسوبي في السنة الأولى بالمعهد

كتبت: أية محسن

روى الفنان فتوح أحمد كواليس مشواره الفني منذ بدايته، مؤكدا أن الجامعة كانت محطة مهمة في حياته، حيث التحق أولا بكلية التجارة قبل أن يقرر الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، بدعم وتشجيع من الفنان الراحل شكل محمد يوسف، الذي نصحه بقوله: «اوعى تعمل حاجة غير التمثيل.. أنت لازم تكمل».

وقال فتوح خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، إنه بدأ التمثيل منذ فترة المدرسة، وكان شغوفًا بالفن، لكن الطريق لم يكن سهلا، فقد تعرض لتعثر مبكر، حيث رسب في السنة الأولى من المعهد هو وزميله الفنان صلاح عبدالله، الأمر الذي تسبب في إصابة الأخير بإحباط شديد وامتنع عن التقديم مرة أخرى.

وأضاف فتوح: «أنا كمان رسمت حياتي وقتها إني هسافر الكويت وأشتغل محاسب، وأكمل دراستي هناك في المعهد»، مشيرا إلى أنه لم يكن يخطط للعودة، لكن مع ظروف خدمته في الجيش، قرر التقديم مجددا بالمعهد أثناء إجازته، دون أن يضع في اعتباره أنه سيواصل طريق التمثيل.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا