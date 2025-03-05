فتوح أحمد: كنت على وشك ترك التمثيل بعد رسوبي في السنة الأولى بالمعهد

كتبت: أية محسن

روى الفنان فتوح أحمد كواليس مشواره الفني منذ بدايته، مؤكدا أن الجامعة كانت محطة مهمة في حياته، حيث التحق أولا بكلية التجارة قبل أن يقرر الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، بدعم وتشجيع من الفنان الراحل شكل محمد يوسف، الذي نصحه بقوله: «اوعى تعمل حاجة غير التمثيل.. أنت لازم تكمل».

وقال فتوح خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، إنه بدأ التمثيل منذ فترة المدرسة، وكان شغوفًا بالفن، لكن الطريق لم يكن سهلا، فقد تعرض لتعثر مبكر، حيث رسب في السنة الأولى من المعهد هو وزميله الفنان صلاح عبدالله، الأمر الذي تسبب في إصابة الأخير بإحباط شديد وامتنع عن التقديم مرة أخرى.

وأضاف فتوح: «أنا كمان رسمت حياتي وقتها إني هسافر الكويت وأشتغل محاسب، وأكمل دراستي هناك في المعهد»، مشيرا إلى أنه لم يكن يخطط للعودة، لكن مع ظروف خدمته في الجيش، قرر التقديم مجددا بالمعهد أثناء إجازته، دون أن يضع في اعتباره أنه سيواصل طريق التمثيل.