لبلبة تكشف عن نصيحة محمد عبد الوهاب لها لتنجح في الفن

لبلبة تكشف عن نصيحة محمد عبد الوهاب لها لتنجح في الفن

لبلبة تكشف عن نصيحة محمد عبد الوهاب لها لتنجح في الفن

كتبت - بسمة شطا وأميرة الدين:

كشفت الفنانة لبلبة، خلال ندوتها المقامة ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته التاسعة، عن نصيحة قدّمها لها الموسيقار محمد عبد الوهاب لاستكمال مسيرتها الفنية الناجحة.

وقالت الفنانة لبلبة إنها حققت نجاحًا كبيرًا في صغرها، ولكن عندما بدأت تكبر سمعت بعض أفراد أسرتها يقولون إن نجاحها قد انتهى، وهو ما أغضبها بشدة، فقررت التوجه إلى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب لأخذ نصيحته، فقال لها إن استمرار النجاح يتطلب تعلّم قول كلمة «لا»، موضحًا أنه لا يجب أن تقبل بأي عمل أو أي ظهور فني، وأكد لها أن الفنان لا بد أن يتأنى في قراراته واختياراته، قائلاً: «الفنان لازم يفكر في أي نفس يتنفسه علشان يفضل مكمل وناجح».

لبلبة في مهرجان أسوان

نصيحة لبلبة للشباب

وأضافت الفنانة لبلبة، خلال ندوة تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أنها تعتبر نفسها محظوظة لأنها دخلت مجال الفن منذ طفولتها، وشعرت بأنها تكبر مع الجمهور، وهو ما خلق علاقة خاصة تربطها بهم.

ووجّهت لبلبة نصيحة للأجيال الجديدة من الفنانين قائلة: «لازم يكون فيه استمرارية وابعدوا عن الغرور». وأوضحت أن بعض الفنانين الشباب يشاركون لأول مرة في عمل فني، ويلاقون ردود أفعال قوية، فيقعون في فخ الغرور، معتبرة أن هذه هي بداية السقوط، لأن المشوار لا يزال في بدايته.

واختتمت لبلبة حديثها بنصيحة أخرى للشباب، مؤكدة أهمية التنوع والاستمرارية، لأن التنوع هو أحد أهم العناصر في الصناعة، وهو ما يساعد الجمهور على رؤية الفنان في مختلف الأدوار والأعمال.

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