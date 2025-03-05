«السويس للصلب»: أسهمنا في تخريج 1000 طالب من التعليم الفني وتوظيفهم بالشركة

كتبت: أية محسن

أشاد رفيق ضو، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في تحسين البنية التحتية في الفترة الأخيرة، من كهرباء وغاز وطرق وسكك حديدية ومواني، والتي أسهمت بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة، مؤكدا أنه لولا هذه المشروعات الحيوية، بالإضافة إلى الأمن والاستقرار الذي تحقق بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تمكنت الشركات الصناعية من تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة.

وقال خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، إن شركة السويس للصلب لم تقتصر جهودها على بناء المصانع فحسب، بل استمرت أيضًا في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي من خلال الاستثمار في الطاقات البشرية، وذلك عبر الاهتمام بالتعليم الفني.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن تخريج أكثر من 1000 طالب من التعليم الفني، بعد أن تم تدريبهم لمدة 3 سنوات في تخصصات الحديد والصلب، بالتعاون مع أكاديمية السويدي للتعليم الفني والغرفة الألمانية، وبإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم توظيفهم في مصانع شركة السويس للصلب، ما يعكس التزام الشركة بدعم الشباب المصري وتعزيز قدراتهم.

ولفت إلى أن شركة السويس للصلب استمرت في زيادة إنتاجها من مياه الصرف المعالجة، مؤكداً أنه لم يتم استخدام قطرة مياه واحدة من مياه النيل في أي من مصانع الشركة، بما في ذلك المصانع الجديدة التي تم افتتاحها اليوم، مضيفا أن الشركة تسير في خطوات جادة للتحضير لانتقالها إلى إنتاج «الحديد الأخضر»، عبر خفض تدريجي لانبعاثات الكربون، واستخدام الطاقة المتجددة بشكل أكبر، مساهمةً في تعزيز الاستدامة البيئية.