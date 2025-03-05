الجمهورية الجديدة.. أحلام العمال تتحقق

أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى توقيعه على قانون العمل الجديد، مشيراً إلى أنه يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، ويضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، كما يعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويشكل بذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

وأضاف «السيسى»، خلال مشاركته فى احتفال عيد العمال، الذى عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس، أمس، أنه وجه الحكومة بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله، وكذلك التوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، وكذلك تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب بمنح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والعمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير، مع تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.

الرئيس فى عيد العمال: قانون «العمل الجديد» نقلة نوعية لتعزيز الأمان الوظيفى.. ووجهت الحكومة بالانتهاء من مشروع العمالة المنزلية وتوسيع الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وقال السيد الرئيس فى كلمته: «إن احتفال العام الحالى ليس مجرد تقليد سنوى، بل هو رسالة واضحة تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل، وإيمانها الراسخ بدور العمال فى بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية، ولإعلاء هذا المعنى فقد حرصت على أن يعقد احتفالنا بعيد العمال هذا العام، فى أحد الصروح الصناعيـة الجديدة فى مدينة السويس.. تقديراً لما تشهده هذه المدينة الباسلة، من حركة تنموية نشطة، وافتتاح العديد من المشروعات الجديدة فيها.. بما يعكس صورة مشرفة من النجاح والكفاح والإرادة، فكل مصنع يفتتح، وكل منشأة إنتاجية تقام على أرض مصر هى شاهد حى على ما يحققه أبناء هذا الوطن من إنجازات عظيمة، تبنى بسواعدهم القوية، وعزيمتهم الراسخة، وإرادتهم التى لا تعرف المستحيل».

وتابع «السيسى» أن عمال مصر سطروا عبر التاريخ أروع صفحات البذل والعطاء، فقد شيدت سواعد أجدادهم معالم حضارة هذه الأمة، وغرست فى أجيالها قيم الإبداع والإتقان والتعليم، مضيفاً: «أنتم تواصلون المسيرة، تبرهنون للعالم أجمع أن مصر، بعقول وسواعد أبنائها المخلصين، ستظل منارة للإنتاج والتنمية، فجهودكم امتدت إلى بناء قلاع صناعية، وإقامة مدن جديدة، وتعزيز بنية تحتية قوية، ضرورية لتحقيق نهضة اقتصادية متكاملة، توفر ملايين الفرص لشباب الوطن، وتفتح أمامهم آفاقاً أرحب نحو غد أكثر إشراقاً».

وأوضح السيد الرئيس أن الحكومة إدراكاً منها لحجم المسئولية، تواصل الجهد لتوفير بيئة عمل متجددة، وتقديم برامج تدريبية متطورة للعمال بشكل مستمر، تواكب المتغيرات العالمية، كما تتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس الصناعية والفنية، لإعداد كوادر مؤهلة تلبى وتواكب احتياجات سوق العمل الحديثة، وتسعى لإبرام اتفاقيات مع الدول المختلفة، لفتح المجال أمام العمالة المصرية المتخصصة، لإيجاد فرص عمل لائقة لها بالدول العربية والأفريقية والأوروبية، بما يساهم فى تحقيق التنمية بتلك الدول، وذلك فى إطار الدور التاريخى والريادى، الذى طالما قامت به مصر، مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار «السيسى» إلى أن: «احتفالنا بعيد العمال فى كل ربوع الوطن هو أبلغ دليل على مكانة عمال مصر، ودورهم الحيوى فى مسيرة الإنتاج، وأنهم شريك أساسى فى تحقيق النهضة جنباً إلى جنب مع أصحاب الأعمال، الذين يبذلون جهوداً كبيرة فى توطين الصناعة وتوفير فرص العمل، وتنمية المهارات وتطوير القدرات، بما يعظم الاقتصاد الوطنى لنكتب معاً حكاية وطن يتمسك بتحقيق حلمه فى التقدم والرخاء، رغم البيئة الدولية والإقليمية المعقدة»، مشيراً إلى أنه بوحدة الشعب كله -بجميع فئاته- قادرون على تجاوز التحديات، والمضى قدماً فى مسيرة البناء والعطاء، متسلحين بالإرادة والإخلاص وقال: «كلى ثقة فى تحقيق أهدافنا النبيلة، لرفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه».

وقال السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاحتفال تضمن عرض فيلم تسجيلى عن عمال مصر بعنوان «أيادٍ كريمة»، وفيلم تسجيلى عن شركة السويس للصلب.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس شاهد عرضاً لعدد من المصانع الجديدة الناجحة من القطاع الخاص بتقنية الفيديو كونفرانس، كما قام بمنح الأوسمة للمكرمين من قطاعات العمل المختلفة، قبل أن يقوم سيادته بافتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب.

وكرم الرئيس السيسى، خلال الاحتفالية، عدداً من النماذج العمالية المتميزة، ومنحهم الأوسمة، وذلك خلال احتفالية عيد العمال 2025 بالسويس، والمكرمون هم: المرحوم جبالى محمد جبالى، والمرحوم المهندس خالد منير حسين، والمهندس إبراهيم محمود العربى، وإبراهيم محمد صلاح الدين، ومهرائيل مجدى، ومصطفى محمود الأفندى، وآمال عبدالموجود عبدالحكم، ومحمد فهمى عبدالغفار السيد، وسيد عفيفى حسين، وحنان خليل بقطر، ونادية سليم ضو والدة رفيق ضو.