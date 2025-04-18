الفنان صلاح عبدالله يدخل في نوبة بكاء هيستيري أثناء جنازة سليمان عيد

كتب: خالد فرج

دخل الفنان صلاح عبد الله في نوبة بكاء شديدة أثناء تشييع جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، منذ قليل، من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد بعد صلاة الجمعة.

وحاول الفنان كريم محمود عبد العزيز تهدئة صلاح عبد الله لكن دون جدوى، لا سيما أن الراحل سليمان عيد كان من الأصدقاء المقربين لصلاح عبدالله.

وشهدت جنازة سليمان عيد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم أحمد السقا، محمد إمام، هاني رمزي، أشرف زكي، محمود عبد المغني، محمد محمود، شيماء سيف، والإعلاميين رامي رضوان وطارق علام، ريهام عبد الغفور، أحمد خالد صالح وآخرين.

وغيب الموت الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أودت بحياته عن عمر ناهز 64 عاما.