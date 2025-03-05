خبير تغذية يكشف القاعدة الذهبية لنظام غذائي صحي ومتوازن

تلعب التغذية السليمة دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الإنسان ونشاطه، حسب تأكيد الدكتور رومان بريستانسكي، خبير التغذية، الذي أوضح أن القاعدة الأساسية لتحقيق التغذية المثالية تكمن في تحقيق توازن دقيق بين البروتينات والدهون والكربوهيدرات في الوجبات اليومية.

حصول الجسم على جميع العناصر الغذائية

وشدد الخبير على أهمية تضمين تشكيلة متنوعة من الأطعمة لضمان حصول الجسم على جميع العناصر الغذائية الضرورية: «يجب أن يشتمل طعامنا على كميات كافية من اللحوم والخضراوات والحبوب، وهذا التنوع يضمن لنا وجبة متوازنة تمامًا؛ إذ يحصل الجسم على الطاقة اللازمة لأداء وظائفه الحيوية بكفاءة»، حسبما ورد على موقع «روسيا اليوم».

كما أشار «بريستانسكي» إلى الدور الحيوي الذي يلعبه كل مكون من «مكونات الطبق الصحي» في دعم صحة الجسم، موضحًا أن البروتينات تعتبر اللبنة الأساسية لبناء جميع الهياكل في الجسم، بينما تساهم الألياف بشكل كبير في تعزيز صحة الأمعاء وتنظيف الجهاز الهضمي، مما يحسن من عملية امتصاص العناصر الغذائية ويقي من العديد من المشكلات الصحية.

تحقيق هذا التوازن في الوجبات اليومية

وأضاف «بريستانسكي» في تصريحات صحفية: «إذا تحدثنا عن المبادئ العامة للتغذية، فإن تحقيق هذا التوازن في الوجبات اليومية يعتبر كافيًا للحفاظ على الصحة العامة».

ومع ذلك لفت «بريستانسكي» الانتباه إلى أهمية تخصيص الأنظمة الغذائية بناءً على الأهداف والغايات الفردية، قائلًا: «عندما ننتقل إلى مستوى أكثر تحديدًا في التغذية، يصبح من الضروري أن نبدأ بتحديد الأهداف الصحية والبدنية لكل شخص على حدة، عندها فقط، يمكن تصميم نظام غذائي يلبي احتياجاته الفردية ويساعده على تحقيق أهدافه بكفاءة».