أول قائدة للقطار الكهربائي الخفيف بعد تكريم الرئيس السيسي لها: حسيت بإنجاز عظيم

عبرت مهرائيل مجدي، أول قائدة للقطار الكهربائي الخفيف، عن سعادتها البالغة بتكريم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لها اليوم خلال احتفالية عيد العمال بالسويس: «فخورة بنفسي ولم أتوقع ذلك.. حسيت بإنجاز عظيم».

مهرائيل تلتحق بالعمل في الشركة قبل 3 سنوات



وقالت مهرائيل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها التحقت بالعمل في شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر والقطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة منذ نحو ثلاثة سنوات، معربة عن سعادتها بالعمل في هذه الشركة التي تحرص على توفير التدريب لهم طوال الوقت.

وأكدت أنها تخرجت في الكلية التكنولوجية قسم ميكانيكا، وقدمت في الإعلان الخاص بوظائف القطار الكهربائي الخفيف إلى أن التحقت بالعمل وأصبحت قائدة قطار.

الرئيس السيسي يكرم أول سيدة تقود القطار الكهربائي

ويشار إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرّم مهرائيل مجدي خلال احتفالية عيد العمال لعام 2025، وجاء هذا التكريم تقديرًا لدورها الرائد وتفانيها في العمل كأول سيدة تقود القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في مصر، لتصبح قصتها الملهمة رمزًا لكفاح المرأة المصرية ومثابرتها في دخول مجالات عمل كانت حكرًا على الرجال.