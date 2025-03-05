أمين تنظيم «الجيل»: الرئيس يصوغ معالم سوق عمل عادل.. وتوجيهاته تعزز الحماية الاجتماعية

أكد أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل، أن إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيعه على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمل، رسالة تحمل دلالات كثيرة لعمال مصر، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يعكس التزام القيادة السياسية تجاه كل فئات الطبقة العاملة في مصر، ويؤكد أن العامل يظل ركيزة بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف «محسن» في بيان أن القانون الجديد يعبر عن رؤية إنسانية شاملة تضع حقوق العمال في القلب من مسار التنمية، حيث يتضمن ضمانات حقيقية لحماية المرأة العاملة، ويعزز الأمن الوظيفي، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية بما يجعله متقدمًا على المستوى الإقليمي.

كما ثمّن التوجيهات الرئاسية الخمس التي أعلنها السيد الرئيس السيسي، مؤكدا أنها تعكس إرادة سياسية واضحة لإصلاح سوق العمل وتحقيق التوازن فيه، وتشمل الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وإطلاق حوار مجتمعي بشأنه والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات في حالات الوفاة وطلاق مبادرة لتأهيل الشباب بمنح مجانية تواكب احتياجات سوق العمل، وتسريع الفصل في القضايا العمالية لضمان حقوق العمال دون تأخير، إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها.

واختتم أحمد محسن بالإشارة إلى أن تلك الخطوات تترجم دعم الدولة للعمال إلى قرارات وتشريعات وتوجيهات، تُشعر كل عامل في مصر بأن له سندا ودولة تحميه وتفتح أمامه أبواب المستقبل.