جرفه التيار.. مصرع طفل غرقا خلال الاستحمام بمياه النيل في إمبابة

جرفه التيار.. مصرع طفل غرقا خلال الاستحمام بمياه النيل في إمبابة

جرفه التيار.. مصرع طفل غرقا خلال الاستحمام بمياه النيل في إمبابة

لقى طفل مصرعه غرقا أثناء استحمامه في نهر النيل بدائرة قسم شرطة إمبابة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيرة من انتشال الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، بمصرع «هشام. ش» 15 سنة، تباع، غرقا في مياه نهر النيل أثناء استحمامه مع أصدقائه.

وتبين من خلال سماع أقوال الشهود، أن التيار جرف المتوفى ولم يتمكن أصدقائه من إنقاذه، وتحرر محضر بالواقعة، بمعرفة المقدم محمد طارق رئيس مباحث إمبابة.

وبالعرض على النيابة العامة، أمر مصطفى مخلوف رئيس نيابة إمبابة والمنيرة الغربية بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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