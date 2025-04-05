«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية على 14محافظة ومتوسطة على القاهرة اليوم

كتبت: انتصار الغيطاني

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة شمال البلاد ومناطق متفرقة من شمال الصعيد وسيناء لليوم الثاني على التوالي، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة وحتى بداية ساعات المساء، وذلك على مناطق متفرقة من البلاد.

أمطار على السواحل والمحافظات

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنَّه وفقًا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، فإن فرص استمرار سقوط أمطار ستكون متوسطة الشدة وقد تكون رعدية أحياناً على كلا من العريش، رفح، بورسعيد، البحيرة، السويس، الإسماعيلية، خليج السويس، الإسكندرية، كفر الشيخ، العلمين، مطروح، دمياط، الفيوم، بني سويف، سوهاج، أسيوط، حيث تحتلف كميات الأمطار من محافظة لأخرى، وذلك وفقا للطبيعة الجغرافية والجبلية للمحافظة.

أمطار على القاهرة والجيزة

كما أوضحت الهيئة في تقرير صادر عنها، استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم على مناطق متفرقة من القاهرة الكبري والجيزة والمنوفية، وهي أمطار متوسطة وخفيفة وغزيرة أحيانا أخرى، كما يسود طقس غائم على جميع أنحاء الجمهورية معظم ساعات النهار، بسبب مرتفع جوي يعمل على حجب أشعة الشمس، وتكاثر السحب الممطرة وغير الممطرة أحيانا أخرى.